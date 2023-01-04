Ради мира в Сирии: Эрдоган готов к встрече с Асадом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность проведения личной встречи с президентом Сирии Башаром Асадом по итогам переговоров министров иностранных дел.

В четверг на встрече с региональными представителями возглавляемой им Партии справедливости и развития Эрдоган напомнил, что в Москве состоялись переговоры глав Минобороны России, Турции и Сирии.

«Процесс диалога РФ - Турция - Сирия начат. Далее состоится встреча на уровне глав МИД трех стран, а затем, в зависимости от процессов, и встреча лидеров. Наша цель – обеспечить стабильность и мир в регионе», - передает Anadolu слова турецкого лидера.

Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может пройти в середине января в ОАЭ.