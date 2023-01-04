Следили за HIMARS: в Украине накрыли российских агентов

Службе безопасности Украины в Донецкой области удалось задержать группу российских агентов, собиравших информацию о дислокации и передвижении украинских войск на Краматорском и Бахмутском направлениях и местах размещения HIMARS. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Среди агентов есть также женщина-электромонтер, сообщавшая россиянам о возобновлении электроснабжения. Полученную информацию россияне использовали не только для ударов по ВСУ, но и для атак по объектам электроснабжения.

Задержанные получили от 6 до 8 лет лишения свободы.