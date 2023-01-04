«В соответствие с поручением президента Российской Федерации министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января т.г. до 24:00 7 января т.г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - говорится в заявлении в телеграм-канале ведомства.

Министр обороны России Сергей Шойгу выполнил только что данный президентом РФ Владимиром Путиным указ о прекращении российскими войсками огня на 36 часов.

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Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января, сообщается на сайте Кремля.

В кремлевской пресс-службе отметили, что в связи с проживанием большого количества граждан, исповедующих православие, в Украине власти РФ призвали Киев также прекратить огонь со своей стороны, чтобы верующие могли посетить службу в Рождество.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине»,— говорится в указе российского президента, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее сегодня, 5 января, патриарх Кирилл призвал прекратить огонь с 6 по 7 января, чтобы «православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова»