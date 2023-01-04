Кремлю ничего не известно о якобы планах президента РФ Владимира Путина поехать на Рождество в Донецк. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Такие слухи ранее появились в телеграм-каналах.

Кремль пока не раскрывает, где именно будет Путин на рождественской службе. При этом Песков отрицательно ответил на вопрос, посетит ли президент службу в одном из регионов РФ или придет ли в церковь в Ново-Огарево: «Ни то, ни другое. Сообщим».