Кремль о «поездке» Путина в Донецк обновлено 21:03
Кремлю ничего не известно о якобы планах президента РФ Владимира Путина поехать на Рождество в Донецк. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Такие слухи ранее появились в телеграм-каналах.
Кремль пока не раскрывает, где именно будет Путин на рождественской службе. При этом Песков отрицательно ответил на вопрос, посетит ли президент службу в одном из регионов РФ или придет ли в церковь в Ново-Огарево: «Ни то, ни другое. Сообщим».
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Президент РФ Владимир Путин может в Рождество посетить Донецк, пишут российские телеграм-каналы.
"Именно для этого и объявлено перемирие, Зеленский тоже может посетить Донбасс. Такой вот компромисс произошел, перемирие Украиной будет принято, ФСО (Федеральная служба охраны - ред.) уже выдвинулось в Донецк, чтобы обеспечить безопасность визита первого лица. Но все может быть отменено в любой момент", — отмечают телеграм-каналы со ссылкой на источники, близкие к руководству Русской православной церкви.