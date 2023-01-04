Украина не получит американские танки Abrams названа причина
Администрация США по-прежнему исключает отправку боевых танков Abrams Украине, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме.
Высокопоставленный чиновник из администрации Байдена в комментарии СМИ объяснил, что танки весят 55 тонн и имеют газотурбинный двигатель. В работе он потребляет много топлива. Кроме того, Abrams могут часто ломаться, поэтому требуют обширного опыта обслуживания.
Издание отмечает, что американские танки Abrams настолько тяжелые, что экс-президенту Дональду Трампу не разрешили включить эту технику на празднование Дня независимости США в 2019 году, поскольку их стальные гусеницы могли повредить дорожное покрытие.