В России снова крупный пожар: погибли два человека

Крупный пожар произошел сегодня утром в Санкт-Петербурге. Загорелось предприятие, занимающееся поставками белорусской аграрной техники в РФ. Российские СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщили, что в пожаре погибли два человека.

Огонь быстро распространился на площадь 420 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. В тушении участвовали 32 сотрудника МЧС и семь единиц техники. Через несколько часов возгорание удалось локализовать.

С начала войны с Украиной в России резко выросло количество чрезвычайных происшествий: горят предприятия, склады и торговые центры. Кроме того, в различных регионах России совершены десятки поджогов военкоматов.