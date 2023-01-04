ООН экстренно соберется из-за посещения израильским министром Храмовой горы

В Совете Безопасности ООН 5 января пройдет экстренное заседание, посвященное посещению Храмовой горы израильским министром Итамаром Бен-Гвиром, сообщили израильские СМИ.

Заседание проводится по просьбе Палестинской автономии и Иордании при поддержке Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Министр внутренней безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в сопровождении охраны поднялся на Храмовую гору 3 января. «Правительство не сдастся перед угрозами ХАМАС. Храмовая гора является важным для еврейского народа местом, и оно останется доступным для посещения», — заявил Бен-Гвир.

Его действия осудили Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия. В тот же день намеченный на будущую неделю визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ перенесли на неопределенный срок.