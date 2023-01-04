«РФ должна оставить оккупированные территории - только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе»,— написал Подоляк в твиттере.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг призыв президента РФ Владимира Путина к украинской армии объявить вслед за россиянами прекращение огня на время рождественских богослужений.

Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Рф. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території… Друге. Рф має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемир'я». Лицемірство залиште собі…

В комментарии для прессы советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал решение российского президента Владимира Путина объявить рождественское прекращение огня и призыв к украинцам сделать то же пропагандистским жестом и уловкой.

«Россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев и интенсивность ударов по своим логистическим центрам для того, чтобы получить время на проведение допмобилизации, строительство масштабных укреплений на захваченных территориях и перегруппировку армии»,— считает Подоляк.

Параллельно, по его мнению, Кремль пытается попытаться показать европейцам, будто бы хочет мира, и заставить их надавить на украинцев.

«Банальная уловка. В этом нет ни малейшего желания прекратить войну. Тем более, напомню, что только Россия атакует ракетами и дронами гражданские объекты, включая места религиозных обрядов, и делает это именно в праздничные рождественские дни. Поэтому, ещё раз: не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства РФ»,— заявил Михаил Подоляк.