Стало известно о казни экс-главы МИД Северной Кореи

Бывший министр иностранных дел Северной Кореи мог быть казнен в 2022 году. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на депутата южнокорейского парламента Ю Сан Бома.

Согласно данным агентства, информацию о возможной казни политика подтверждает разведка Южной Кореи, однако у нее нет точных фактов, способных подтвердить или опровергнуть казнь бывшего министра.

По словам южнокорейского депутата, факт смещения Ли Ён Хо с поста главы МИД КНДР подтвердился, но пока неизвестно, был ли он казнен.

«Я также не получил доклада по поводу причин его репрессирования или фоновой ситуации», — добавил депутат.