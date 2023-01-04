Акиф Човдаров снова может потерять награбленное… главное на этот час
Решение суда о возврате конфискованного 30-миллионного имущества бывшего начальника Главного управления безопасности в энергетической и транспортной сферах ныне упраздненного Министерства национальной безопасности генерал-майора Акифа Човдарова вызвало общественный резонанс в Азербайджане.
Независимые юристы и активная часть общества расценили это решение Бакинского апелляционного суда как подрыв принципов правовой системы Азербайджана. Указанное решение нанесло серьезный ущерб имиджу судебной системы в стране.
Проправительственные СМИ пишут, что в ближайшее время ожидается подача апелляционной жалобы на упомянутое скандальное решение суда.
Сообщается, что жалоба, поданная прокуратурой, будет рассмотрена в Верховном суде, а решение судьи Габиля Мамедова, возможно, будет отменено.