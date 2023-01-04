В Украине рассказали, как готовятся к вторжению из Беларуси

Если российские войска, вместе с белорусскими или без них, попытаются снова атаковать Украину с севера, то их ждут минные поля, завалы и фортификационные сооружения украинской армии. Об этом заявил командующий киевской группировкой генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению: это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около тысячи километров, где на основе фортификационных позиций, долгосрочных оборонительных сооружений создана мощная система обороны. Так просто ее пройти будет невозможно", - сказал генерал Павлюк украинским СМИ.

Павлюк заявил, что противник не пройдет даже границу: там обустроены минные поля и завалы, которые к тому же в случае наступления с севера окажутся под огнем артиллерии, снайперов и мобильных групп украинской армии.