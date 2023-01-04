Азербайджан обратился в Международный суд ООН

Азербайджан в ответ на целенаправленное нарушение Арменией прав человека в отношении азербайджанцев подал второй иск в Международный суд с целью принятия срочных мер в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD), говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«В частности, есть новые доказательства установки Арменией, начиная с 2021 года, мин на территории Азербайджана, мин-ловушек в домах. Это препятствует возвращению в свои дома вынужденных переселенцев, изгнанных с родных земель 30 лет назад в результате армянской оккупации. Армянская сторона, грубо нарушив положения Трехстороннего заявления, продолжила военные провокации, и с августа 2022 года в Азербайджане было обнаружено более 2 700 мин армянского производства 2021 года. Есть доказательства, что мины были установлены Арменией в период после подписания Трехстороннего заявления о прекращении всех военных действий, выводе своих сил с территории Азербайджана и согласии на возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. Более половины указанных мин было обнаружено на гражданских территориях»,— отмечается в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В документе указывается, что, «кроме того, для перевозки этих мин и другого оружия Армения открыто использует Лачинскую дорогу, предназначенную исключительно для гуманитарных целей. Установление мин не только создает угрозу жизни мирных гражданских лиц, но и является провокацией, ставя под угрозу подписание мирного соглашения, достижению которого Азербайджан по-прежнему привержен. Всего три недели назад в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе 7 азербайджанцев, в том числе четверо гражданских лиц, участвовавших в восстановительных работах, получили ранения, один погиб».

«Азербайджан обратился в Международный суд с целью принятия Арменией незамедлительных шагов, необходимых для оперативного, безопасного и эффективного разминирования районов, прекращения загрязнения ею гражданских территорий минами и другими взрывчатыми веществами и использования Лачинской дороги в этих целях. Азербайджанская сторона продолжит усилия по привлечению Армении к ответственности за нарушение прав человека»,— говорится в сообщении МИД Азербайджана.