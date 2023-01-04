Байден о путинском перемирии: Хочет оттянуть время и перегруппировать войска

Россия своим предложением о прекращении огня на православное Рождество хочет оттянуть время и перегруппировать войска, заявил президент США Джо Байден, сообщает BBC.

По словам Байдена, Владимир Путин «был готов бомбить больницы, детские сады и церкви» и 25 декабря, на западное Рождество, и на Новый год. «Я думаю, он пытается сделать глоток воздуха», - считает Байден.

Инициативу Кремля прокомментировала и глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Если бы Путин хотел мира, он бы отвел своих солдат домой, и война бы закончилась. Но, видимо, он хочет после небольшого перерыва продолжить войну. Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией», - написала она в соцсетях.