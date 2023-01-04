Глава СНБО Украины резко отреагировал на предложение России

Украина не будет вести никаких переговоров с Россией по так называемому рождественскому прекращению огня, заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов.

"А кому они это перемирие предлагают? Есть довольно простое решение - забирайте свои чемоданы, забирайте свой хлам и отправляйтесь в Россию. Никаких переговоров мы с ними вести о каких-то перемириях не будем. К нам это не имеет никакого отношения", - сказал украинским СМИ Данилов.

Он подчеркнул, что Украина будет делать на своей земле все, что посчитает нужным.