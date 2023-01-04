Леонид Швец, автор haqqin.az 22:25

Владимир Путин, выступая с новогодним обращением к народу, заявил, что 2022 год был годом «трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России». Известно, что российский лидер буквально одержим идеей некого чистейшего, рафинированного суверенитета, и, выходит по его словам, военная авантюра, затеянная в минувшем году, была направлена на достижение именно этой вожделенной цели. Не очень понятно, как мешала российскому суверенитету Украина, в свою очередь, по убеждению президента России, суверенитета полностью лишенная. И совсем уж необъяснимо, что сама нынешняя российская власть делала 23 года во главе Российской Федерации, если за этот немалый срок ведомое ими государство так и не смогло обрести полноту суверенитета, раз сейчас для этого понадобились такие чрезвычайные шаги.

Следует напомнить, что этим звонким термином называют государственную самостоятельность и независимость во внешних и внутренних делах. Пойдя на грубое нарушение международного права и развязав агрессию, Россия продемонстрировала тем самым свое понимание суверенитета: нежелание связывать себя международными обязательствами. Конечно, в ее представлении такую роскошь могут себе позволить лишь некоторые государства, обладающие соответствующей силой и способные заставить других с этой силой считаться. Получилось, однако, совсем не так, как хотелось. «Лишенная суверенитета» Украина продемонстрировала, что с силой у путинской России большие проблемы, она не так велика, как представлял себе Кремль и окружающие народы. А российский суверенитет стал вдруг резко ужиматься.

Встроенность России в глобальные процессы сделала ее легкой жертвой ограничительных мер, охвативших не только экономическую сферу, но и прочие: научно-техническую, образовательную, культурную, спортивную. Для российских товаров, ученых, артистов и спортсменов стали закрываться целые сектора и страны. Суверенное желание вести торговлю с Европой и не только с Европой натолкнулось на отказ Европы и не только Европы вести такую торговлю по многим важным позициям и на выгодных для России условиях. Оказывается, мало иметь суверенную волю вести свои дела как угодно, нужно еще, чтобы с тобой хотели иметь дело. Вообще-то, этой элементарной истине родители учат детей еще перед детским садиком: чтобы другие детки не отказывались с тобой играть, веди себя прилично.