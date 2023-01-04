Генштаб Украины: в России готовятся к новой волне мобилизации

Военно-политическое руководство России принимает меры, чтобы не допустить массового выезда за границу мужчин и подготовиться к новой волне мобилизации, которая ожидается в январе. Такое заявление сделал Генштаб ВС Украины.

"Военно-политическое руководство РФ принимает меры для недопущения массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года. Не исключается полный запрет пересечения государственной границы мужчинам призывного возраста", - отмечается в заявлении ведомства.