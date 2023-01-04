Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 22:47

«Поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января 2023 года до 24:00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», - так пресс-служба российского президента передала слова его распоряжения. Конечно, в первую очередь бросается в глаза определение территории, на которой проходит боевое столкновение, как украинской, хотя в нынешней, исправленной и дополненной Конституции РФ Запорожская, Луганская, Херсонская и Донецкая области значатся в качестве российских. То, что подобные ошибки делаются на самом высшем уровне, лишний раз свидетельствует о том, что никто в российском руководстве всерьез эти области, украденные где-то по-настоящему, а где-то чисто теоретически, своими не считают.

Если же отвлечься от этой много говорящей детали и вернуться к сути предложенного, то Владимир Путин будто бы откликается на предложение патриарха Кирилла, главы Русской православной церкви, который призвал к рождественскому перемирию. Поверить в такую причинно-следственную связь сложно, поскольку Кирилл ни с какими самостоятельными инициативами по политическим и тем более военным вопросам не выходит. Другое дело, что его из президентской администрации попросили выступить с таким боголюбивым призывом, чтобы дать президенту показательно на него откликнуться. А вот то, что это предложение прозвучало сразу после разговора Путина с Эрдоганом, который выразил пожелание, чтобы российская сторона заявила об одностороннем перемирии, совсем не случайно. Хозяин Кремля демонстрирует турецкому президенту, что из уважения к партнеру готов прислушаться к его словам, но только на 36 часов, да и то, «сами увидите», Украина отвергнет этот благородный жест. Естественно, Украина жестко отреагировала. Глава президентского Офиса Андрей Ермак разместил в соцсети фотографию американской системы залпового огня, подсвеченную таким образом, будто машина улыбается, и написал: «Хаймарсу очень смешно слушать разные предложения с болот». «На болотах» - это презрительное обозначение России в воюющей Украине.

А советник Ермака Михаил Подоляк дал более развернутый ответ: «Безусловно, это исключительно пропагандистский жест. И ничего больше. Россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев и интенсивность ударов по своим логистическим центрам для того, чтобы получить время на проведение допмобилизации, строительство масштабных укреплений на захваченных территориях и перегруппировку армии. Это не получилось сделать теми или иными военными способами. Поэтому в ход пошли стандартные информационные уловки. Кроме того, Россия хочет показать якобы «гуманистические подходы в войне» и таки попробовать убедить европейцев с тем, чтобы они начали давить на нас. Задача у них одна: «немедленный стол переговоров, принятие российского ультиматума, новая линия разделения». Вот циничный смысл указания Путина о «временном прекращении огня». Банальная уловка. В этом нет ни малейшего желания прекратить войну. Тем более, напомню, что только Россия атакует ракетами/дронами гражданские объекты, включая места религиозных обрядов, и делает это именно в праздничные рождественские дни. Поэтому, ещё раз: не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства РФ».