ООН: прекращение огня в Украине не заменит справедливый мир

Никакое временное перемирие не заменит справедливого мира в Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь генсека ООН, комментируя решение президента РФ Владимира Путина объявить рождественское перемирие.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает любое прекращение огня в Украине, но считает, что никакое перемирие не заменит справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

В четверг, 5 января, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл предложил ввести рождественское перемирие между Украиной и Россией. После этого президент РФ Владимир Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО". Позже советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что заявление о якобы перемирии со стороны РФ – исключительно пропагандистский жест и ничего более.