В Кремле прокомментировали реакцию Украины на «рождественское перемирие»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка против перемирия.
Песков выразил сомнение, что, отказываясь принимать решение о временном прекращении огня, Михаил Подоляк выражал позицию президента Украины Владимира Зеленского.
«Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины», - прокомментировал российским СМИ пресс-секретарь президента слова советника главы Офиса президента Украины.
Подоляк ранее заявил в своем Twitter, что «временное перемирие» возможно только при условии ухода России с занятых территорий. Комментируя украинским СМИ инициативу Москвы, он назвал режим прекращения огня «уловкой» и счел, что в этом решении «нет ни малейшего желания» прекратить войну в Украине.