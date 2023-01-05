У США нет большого доверия к объявленному Россией «рождественскому перемирию», заявил журналистам в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«К сожалению, они (РФ) не дали нам никаких оснований верить всему, что они предлагают», - сказал он.

Кроме того, Прайс добавил, что США опасаются, что РФ может использовать «любую паузу» в боевых действиях для перегруппировки своих войск.

В ведомстве не стали уточнять, рекомендуют ли США Украине не прекращать огонь, указав, что Киев решает сам.