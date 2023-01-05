Пушилин отказался выполнять приказ Путина?

Перемирия с руководством Украины быть не может, заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин.

По словам Пушилина, «решение президента Владимира Путина как человека православного относится как раз к православным людям... Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными».

«Ни о каком перемирии и речи быть не может!» - в связи с этим заявил Пушилин.

Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий, отметил он. «Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения», - указал сепаратист.