Итальянцы отказываются от российского газа

Крупная итальянская энергетическая компания Edison прекратила работу на российском рынке. Об этом заявил гендиректор группы Никола Монти в интервью газете La Stampa.

«Edison закрыл контракт с Россией 31 декабря. Мы располагаем диверсифицированным и независимым портфелем, посредством которого покрываем 20% национального спроса, и все операторы заняты замещением российских источников», – сказал Монти.

По его словам, потребуются два-три года, чтобы завершить этот процесс. «Со второй половины этого года у нас будет американский СПГ, который мы сможем направить и на итальянский рынок, если получим доступ к необходимым регазификационным мощностям», – добавил он.

Он также подчеркнул, что «Италия продемонстрировала, что способна заместить российский газ и сократить потребление».

Глава Edison, говоря о ценах на газ в 2023 году, отметил: «Мы вернемся на докризисный уровень, когда полностью освободимся от поставок из России и будем больше инвестировать в диверсификацию источников энергии, в первую очередь, возобновляемых источников».