США и Германия сделали важное для Украины заявление

Правительства Германии и США официально подтвердили, что передадут Украине бронетранспортеры «Брэдли» и «Мардер». Германия также передаст ВСУ еще одну батарею зенитных комплексов Patriot. Об этом договорились президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора в четверг.

"Президент Байден и канцлер Шольц выразили готовность предоставлять необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется. С этой целью США намерены предоставить боевые машины пехоты "Брэдли", а Германия предоставит БМП типа "Мардер", - цитирует BBC заявление, распространенное администрациями после разговора Шольца с Байденом.

Кроме того, для отражения российских ударов по объектам украинской энергетики Германия даст украинцам батарею зенитно-ракетных установок Patriot. Такую же систему обещали ВСУ Соединенные Штаты, но пока она не развернута в Украине.

И США, и Германия собираются вначале обучить украинских военных обращению с новой техникой.