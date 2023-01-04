Макрон хочет отвлечь француза от Украины Арменией этот циничный мир
Азербайджанская общественность проводит беспрецедентную по своему масштабу и значимости акцию на Лачинской дороге. Злой рок или ирония судьбы, но карабахская драма начиналась с экологических требований. И вот спустя 35 лет эта дилогия – две драмы одного автора и сценариста завершается знакомыми до боли экологическими лозунгами. На заре карабахской перестройки возмущенные уничтожением леса, на опушке которого проходит сегодняшняя акция, миллионы азербайджанцев превратили топоним «Топхана» в самый популярный лозунг эпохи гласности. Акция против армянских топоров облетела передовицы советских газет и мировых изданий.
Но мир стал предательски циничным, менее эмоциональным и более жестоким, алчным до безумия, далеким от воздушных замыслов. Человечество сделало весомый шаг назад – в эпоху хищнической борьбы за передел мира и перекройки границ, когда целые государства не могут постоять за свои права и суверенитет. Ибо человеческая жизнь и свобода ничего не значат для государств, вступивших в безжалостную гонку за новые рынки сбыта.
А вот новая грандиозная экологическая акция перевернула всю систему отношений на Южном Кавказе. Однако акция азербайджанских экоактивистов так и не вызвала заслуженного международного резонанса. Куда важнее протест французских экоактивистов, обливших красной краской фасад резиденции премьер-министра Франции, не так ли? А что освещать в Лачине? Ни блокады, ни конфронтации, ни уличных боев с российскими миротворцами… К тому же, эти смиренные азербайджанские активисты пропускают в Ханкенди автомобили с провиантом и гуманитаркой. Так что же освещать? Неужели справедливое право свободолюбивого азербайджанского общества, восставшего с единственным требованием признания не только де-юре, но и де-факто целостности своей страны?!
Но французские журналисты в поисках «бури в стакане». Если бы азербайджанские экоактивисты вышли за рамки цивилизованных норм и мирной акции, залив российских солдат алой краской и забросав булыжниками, Лачинская дорога превратилась бы в новые «Алые паруса» - новую «Песнь льда и огня», в горячую хронику во французских объективах. Хотя справедливости ради признаем, что при полном безразличии глобальных американских СМИ и индифферентности британских медиа-тяжеловесов к происходящему на Южном Кавказе масла в огонь французских СМИ подливают заинтересованные лоббистские силы – главные спонсоры идеи создания второго армянского государства.
Современный европеец, в первую очередь француз, полностью поглощен новостями с фронтов Украины, с битвы за новое мироустройство и спасение Европы. И вдруг костлявая, мозолистая, волосатая рука лоббиста подсовывает ему новости о погибающей в тисках эпатажных экоактивисток (в шубах и с мертвыми голубями в руках) горстке кавказцев. «Армяне погибают в зажатых кулаках словно мирные голуби!» - возвещают французские журналисты в унисон с проплаченными депутатами и лоббистами.
Француз увлеченно читает и с восторгом встречает новость о готовности Макрона направить в Украину легкие танки АМХ-10. Гип-гип ура! Но костлявая, мозолистая, волосатая рука лоббиста хватается за подбородок француза и поворачивает лицо к телеящику – смотри и сочувствуй древнему народу за Уралом. Несомненно, французскую повестку дня определяет слаженный синдикат армянской диаспоры и проплаченной касты депутатов, спецслужб и чиновников. Этот вероломный спрут, как и в случае с коррумпированной пирамидой Европарламента, заслуживает отдельного расследования. Парадоксально, но факт – все вылепленные в редакциях французских изданий шаблонные публикации с идентичной фабулой содержат одни и те же формулировки, одни и те же аргументы, одни и те же цифры, вложенные в уста ангажированных политиков и экспертов.
Заунывный и заезженный мотив о «120 тысячах карабахских армян», загнанных «в блокаду» и обреченных «на вымирание». Какие 120 тысяч? Ведь еще до начала второй войны в верхнем Карабахе насчитывалось не более 25-30 тысяч армян, которым просто-напросто некуда уезжать. Какая блокада? Российские миротворцы пропускают в верхний Карабах караваны грузовых автомобилей. Какое вымирание? Когда азербайджанское правительство само разместило вокруг армянских населенных пунктов российских миротворцев в качестве кордона безопасности в нестабильный поствоенный переходный период…
Однако, несмотря на информационный маховик, запущенный французскими правительством и спецслужбами, французская общественность, затаив дыхание, все же находится в ожидании лишь одной сводки новостей: как же там в Украине?! Француза не отвлечь…