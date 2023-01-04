Азербайджанская общественность проводит беспрецедентную по своему масштабу и значимости акцию на Лачинской дороге. Злой рок или ирония судьбы, но карабах ская драма начиналась с экологических требований. И вот спустя 35 лет эта дилогия – две драмы одного автора и сценариста завершается знакомыми до боли экологическими лозунгами. На заре карабах ской перестройки возмущенные уничтожением леса, на опушке которого проходит сегодняшняя акция, миллионы азербайджанцев превратили топоним «Топхана» в самый популярный лозунг эпохи гласности. Акция против армянских топоров облетела передовицы советских газет и мировых изданий.

Но мир стал предательски циничным, менее эмоциональным и более жестоким, алчным до безумия, далеким от воздушных замыслов. Человечество сделало весомый шаг назад – в эпоху хищнической борьбы за передел мира и перекройки границ, когда целые государства не могут постоять за свои права и суверенитет. Ибо человеческая жизнь и свобода ничего не значат для государств, вступивших в безжалостную гонку за новые рынки сбыта.

А вот новая грандиозная экологическая акция перевернула всю систему отношений на Южном Кавказе. Однако акция азербайджанских экоактивистов так и не вызвала заслуженного международного резонанса. Куда важнее протест французских экоактивистов, обливших красной краской фасад резиденции премьер-министра Франции, не так ли? А что освещать в Лачине? Ни блокады, ни конфронтации, ни уличных боев с российскими миротворцами… К тому же, эти смиренные азербайджанские активисты пропускают в Ханкенди автомобили с провиантом и гуманитаркой. Так что же освещать? Неужели справедливое право свободолюбивого азербайджанского общества, восставшего с единственным требованием признания не только де-юре, но и де-факто целостности своей страны?!

Но французские журналисты в поисках «бури в стакане». Если бы азербайджанские экоактивисты вышли за рамки цивилизованных норм и мирной акции, залив российских солдат алой краской и забросав булыжниками, Лачинская дорога превратилась бы в новые «Алые паруса» - новую «Песнь льда и огня», в горячую хронику во французских объективах. Хотя справедливости ради признаем, что при полном безразличии глобальных американских СМИ и индифферентности британских медиа-тяжеловесов к происходящему на Южном Кавказе масла в огонь французских СМИ подливают заинтересованные лоббистские силы – главные спонсоры идеи создания второго армянского государства.