Согласно сообщению, в соответствии с планом мероприятий «Первой Государственной программы по Большому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», утвержденным распоряжением президента Азербайджана от 16 ноября 2022 года, с целью газоснабжения в населенных пунктах предусмотрено строительство газораспределительной сети.

Завершено проведение газопровода в освобожденное село Талыш. Об этом говорится в заявлении ПО «Азеригаз».

Первой работой в этом направлении стала газификация села Талыш Тертерского района, отмечается в сообщении ПО. С 15 декабря начались работы по проведению подземного газопровода с полиэтиленовыми трубами в село Талыш. Работы велись и в ночное время в двухсменном режиме с привлечением большого количества различной техники и рабочей силы.

До начала земляных работ Агентством Азербайджана по разминированию было обнаружено и обезврежено множество мин по маршруту газопровода. Строительно-монтажные работы завершились в короткие сроки, и газопровод был подключен к источнику газоснабжения. Протяженность газопровода составляет 11,1 километра.