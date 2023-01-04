Зеленский отверг предложение Путина

Зеленский посвятил заявлению президента РФ вторую половину своего уже ставшего традиционным ежевечернего видеообращения и произнес эту часть по-русски, в форме обращения к гражданам России. Он напомнил, что Украина уже предложила свою "формулу мира", но главный элемент в ней – уход россиян.

"Один из пунктов формулы мира предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну", - заявил Зеленский.

Он сообщил, что 12 декабря Россия получила предложение начать выполнение формулы мира с вывода войск именно на Рождество. "Оба наши предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали... Там, где они, видимо, глубоко и неслышно", - заметил глава украинского государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия отказалась от предложения украинской стороны по прекращению агрессии и совсем не стремится к миру: "Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь".

Президент Украины заявил, что для быстрого завершения войны необходимо совсем не "рождественское перемирие". "Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко... но не в бункере", - указал Зеленский.

"Война закончится, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним. Так что пусть забирают унитазы - они им в пути понадобятся – и возвращаются к себе", - заключил Зеленский.