Андрей Пионтковский предрек России гражданскую войну нового типа

По его мнению, Россия не развалится на отдельные образования по этническим, религиозным или идеологическим признакам, как это было в 1990-е годы, напротив, в стране начнется борьба бандитских структур за собственность, которая станет бесхозной.

Россию ждет гражданская война нового типа, она будет не такой, как в 1917 году между «красными» и «белыми». Такое мнение высказал российский публицист, политолог и политический деятель Андрей Пионтковский.

"Обратите внимание, растут как грибы после дождя частные армии в России. Армия Пригожина, армия Кадырова, и даже министр обороны Шойгу, это бред какой-то, завел свою частную армию. На днях вот крупнейший миллиардер, кошелек Путина Тимченко, тоже создал свою армию", - цитируют украинские СМИ слова публициста.

По словам Пионтковского, все эти частные армии создаются не для войны с Украиной. Они понимают, что война проиграна и в России начнется громадный передел собственности: "Им уже наплевать на исход войны с Украиной, скоро группы бандитов будут воевать за громадные бесхозные триллионные куски собственности. Вот для этого они создают частные армии".

По словам российского публициста, его коллеги в Вашингтоне опасаются, что в России начнется гражданская война. "Никакими усилиями американцев гражданскую войну не смогут предотвратить или ускорить. Их управляемая капитуляция России не может осуществиться, ведь ничем там американцы не руководят. Распад России происходит не столько по этническим или по административно-территориальным линиям, сколько классовым", – заверил Пионтковский.