Россия хочет поставлять газ Пакистану и Афганистану через Азербайджан
Россия, у которой в настоящее время напряженные отношения с Европой, ищет новые рынки сбыта и имеет возможность экспортировать газ в Пакистан транзитом через Азербайджан, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Сделать это Россия и Иран могут посредством обмена газом (своп-операция), пишет газета Pakistan Observer.
Россия, используя газовую инфраструктуру Азербайджана, может осуществлять транспортировку газа в Южный регион Ирана, взамен Иран поставит такой же объем газа в Пакистан.
Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что официальный Тегеран может получить финансовую отдачу от участия в этом процессе и устранить проблему газа в южных районах ИРИ.
Азербайджан, в свою очередь, помимо получения транзитных доходов от экспорта газа наращивает транзитные возможности и диверсификацию своего газа.