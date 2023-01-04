Россия хочет поставлять газ Пакистану и Афганистану через Азербайджан

Россия, у которой в настоящее время напряженные отношения с Европой, ищет новые рынки сбыта и имеет возможность экспортировать газ в Пакистан транзитом через Азербайджан, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Сделать это Россия и Иран могут посредством обмена газом (своп-операция), пишет газета Pakistan Observer.