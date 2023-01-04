В Праге арестованы криминальные авторитеты из Азербайджана

Накануне в Праге европейские правоохранители задержали 38-летнего гражданина Азербайджана, криминального авторитета Полада Омарова по прозвищу Полад, который считается правой рукой 46-летнего вора в законе Намика Бакинского, сообщили чешские СМИ.

Согласно сообщению, Омарова задержали вместе с доверенным лицом «Зико» в результате спецоперации.

Решается вопрос ареста Омарова и «Зико». Среди стран, обвиняющих Омарова в причастности к громким убийствам, похищении людей и организации преступных синдикатов, США (где ему грозит 32 года тюрьмы), Чехия, Болгария, Грузия, Казахстан и Украина.

В Украине Омаров был объявлен в международный розыск за организацию убийства в декабре 2021 года криминального авторитета Назира Алиева.