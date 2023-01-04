У американских конгрессменов день сурка

Республиканцы в Палате представителей США выдвинули кандидатуру Кевина Херна на пост спикера нижней палаты Конгресса, после того как с восьмого раза не смогли избрать спикером Кевина Маккарти. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Выборы спикера Палаты представителей проходят уже третий день. Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром. Кандидата от Республиканской партии Маккарти поддержал экс-президент Дональд Трамп, но крайне правые республиканцы продолжают выступать против его кандидатуры.

Ранее в четверг Маккарти предложил новые уступки группе правых республиканцев, возражающих против его кандидатуры на пост спикера Палаты представителей. «Здесь возможны только два варианта: либо Кевин Маккарти выйдет из гонки, либо мы создадим смирительную рубашку, на которую ему придется согласиться», – сказал конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, передает Reuters.

Гетц во время седьмого раунда голосования привел зал в смятение, когда заявил, что отдает свой голос экс-президенту Дональду Трампу. Дело в том, что для назначения спикером не обязательно быть членом Палаты представителей, хотя по традиции он выбирается именно из числа там заседающих...

Некоторые СМИ сообщили, что в ходе обсуждения, состоявшегося накануне вечером, Маккарти предложил возражающим против его кандидатуры однопартийцам возможность оказывать более широкое влияние на то, какие законопроекты будут выноситься на голосование.

Пока аналитики не готовы предсказать дальнейшее развитие событий, им остаётся только констатировать глубокий раскол в рядах американских консерваторов.