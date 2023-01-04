США готовят крупнейший пакет помощи Украине

США готовят новый пакет военной помощи Украине, объявить о котором Белый дом планирует уже в пятницу, 6 января, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом.

По их словам, общий размер пакета составит почти 3 млрд долларов, это один из крупнейших пакетов помощи с начала российского вторжения.

Пентагон, как сообщили источники AP, а затем подтвердил президент Джо Байден, отправит Киеву в том числе боевые машины пехоты Bradley, а также другое оборудование, призванное подготовить украинскую армию к обострению боевых действий весной. Кроме того, в пакет войдут внедорожники Humvee, бронетранспотеры с защитой от мин и нападений из засад, а также значительные объемы ракет, говорят источники AP.