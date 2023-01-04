Погиб экс-премьер Дагестана Магомед Абдулаев

Бывшего председателя правительства Дагестана Магомеда Абдулаева насмерть сбила машина. Об этом в пятницу, 6 января, сообщили в МВД республики.

Авария произошла в четверг вечером в Махачкале. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-21214 сбил 61-летнего Абдулаева, который переходил дорогу вне установленной зоны. Он скончался от полученных травм в больнице.

Магомед Абдулаев с 1998 по 2000 год был профессором кафедры теории права и государства Санкт-Петербургского государственного университета МВД. Занимал должность председателя правительства Республики Дагестан с 20 февраля 2010 по 30 января 2013 года.