В Киеве видят Нетаньяху посредником в переговорах с Россией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог бы выступить посредником на переговорах между Украиной и Россией, сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью израильскому телеканалу i24.

"Я не сомневаюсь в том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником, потому что он хорошо понимает, что такое современные войны и в чем суть посредничества в этих условиях", – сказал Подоляк, при этом добавив, что "Россия не хочет серьезных переговоров".

Советник главы Офиса Зеленского также прокомментировал слова главы МИД Израиля Эли Коэна о том, что новое правительство Израиля будет меньше говорить об Украине. Подоляк отметил, что в этой ситуации главное, чтобы "Израиль занял правильную сторону".