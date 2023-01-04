Как в кино: арест наркобарона привел к беспорядкам со стрельбой

Мексиканская полиция совместно с военными в четверг на рассвете арестовала сына известного наркобарона Эль Чапо (Коротышки) в городе Кульякан штата Синалоа. BBC сообщает, что операция сопровождалась стрельбой и поджогами автомобилей, несколько пуль попали в самолет местной авиакомпании.

Как заявил министр обороны Мексики генерал Луис Кресенсио Сандоваль, прежде, чем Овидио Гусман-Лопес был схвачен, за ним в течение полугода велось наблюдение. По словам министра обороны Мексики, Гусману-Лопесу предъявлено обвинение в том, что он возглавлял отделение наркокартеля Синалоа, основанного его отцом. Это одна из крупнейших в мире подпольных организаций, занимающихся производством, контрабандой и торговлей наркотиками.

Сандоваль также уточнил, что операция по поимке наркобарона проводилась при поддержке властей США, и сейчас преступник содержится в надежном месте в столице страны Мехико.

После того, как стало известно об аресте наркобарона, в Кульякане вспыхнули беспорядки, началась стрельба, загорелись машины на улицах. Местные власти распространили в соцсетях уведомление о том, что учебная и административная деятельность в Кульякане временно приостановлена. Мэр Кульякана заявил, что военные с рассвета проводят спецоперацию и многие районы оцеплены.