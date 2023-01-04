В США назвали причину «одержимости Бахмутом» Пригожина

США считают, что бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заинтересован в получении контроля над соляными и гипсовыми месторождениями в районе Бахмута, за который российские силы ведут ожесточенную борьбу последние полгода.

Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщает, что у Вашингтона есть основания полагать, что «одержимость Бахмутом обусловлена денежными мотивами». В районе Бахмута находится, в частности, крупнейшее соляное месторождение Европы площадью 179 кв. км.

По данным Вашингтона, из почти 50 тысяч бойцов ЧВК, которые принимают участие в войне, более 4 тысяч убиты и 10 тысяч ранены. Более тысячи наемников погибли только в боях за Бахмут с конца ноября по начало декабря прошлого года, сообщил представитель Белого дома.