Принц Гарри назвал число убитых им людей

Британский принц Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане, сообщает телеканал Sky News.

«Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил... Итак, мое число – 25», - отметил принц.

По его словам, это «не наполняло его удовлетворением», но он также «и не испытывал стыд».

Британский принц провел в армии 10 лет. Он отслужил в Афганистане два срока.