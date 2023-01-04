Ага Гасымлы, собкор 11:37

Тылом Украины в отражении российской агрессии являются ЕС и США. А это значит, что переход военно-промышленного комплекса Запада на режим военного времени неизбежен. Таково мнение Лукаша Адамски, руководителя Центра диалога имени Юлиуша Мерштевского, высказанное в беседе с haqqin.az. По его словам, до вторжения Путина в Украину военная доктрина НАТО основывалась на достижении стратегического преимущества в авиации и военно-морских силах.

«Однако война в Украине носит преимущественно сухопутный характер, к чему ВПК Германии, Великобритании и других стран готовы не были, - говорит эксперт. - Киев и Москва используют большое количество ствольной и реактивной артиллерии, танков, БМП и пр. Для того, чтобы сохранить паритет в военных ресурсах Киева с Москвой, Западу приходится поставлять оружие из своих резервов. Паритет, безусловно, достигнут, но, чтобы обеспечить вооруженным силам Украины тактический перевес, военные заводы европейских стран должны работать так, как если бы война шла между НАТО и Россией. Очевидно, что Путин не остановится на Украине и в случае успеха агрессии предпримет попытку вторгнуться в страны Балтии». По словам Лукаша Адамски, страны Европы по-разному подходят к пониманию ситуации, при которой переводить ВПК на рельсы военного времени необходимо уже сейчас. «Меньше всего масштаб российской угрозы осознают в Венгрии, Австрии, Греции и Кипре, - говорит он. - Но постепенно по всей Европе ситуация с усилением оборонной промышленности меняется в лучшую сторону. Все страны НАТО помогают Украине. Единственный вопрос - насколько эффективным будет уровень нынешней помощи, если Путин будет бросать на войну в Украине новые армии, укомплектованные за счет мобилизации. И вот тут напрашивается единственный вывод – весь совокупный военно-промышленный комплекс Европы должен сформировать режим военного преимущества над российским ВПК. Не говоря уже о том, что есть США, которые также не могут допустить поражения Украины в войне».

Эксперт отмечает, что пока страны ЕС только анализируют ситуацию, пытаясь понять, насколько объективна необходимость перехода их ВПК на режим военного времени. «В зависимости от ситуации на фронте страны ЕС смогут это сделать без излишнего ажиотажа и громких заявлений, - считает Адамски. - И коренным образом увеличить заказы для военной промышленности, чтобы ВСУ получили больше военной техники и боеприпасов. Но пока европейцы надеются, что Украина победит с уже имеющимся западным оружием. Хотя и понимают, что интенсивность использования оружия в этой войне настолько высока, что так же, как и Украине, его не хватает и самой России». Адамски уверен, что отношение к военной помощи Киеву со стороны западных стран постепенно меняется в пользу Украины. К примеру, Германия, ранее занимавшая в этом вопросе сдержанную позицию, вышла на второе место после США по поставкам оружия ВСУ. Вообще решения о военной поддержке находятся в прямой зависимости от понимания российской угрозы для европейской безопасности.

Адамски отмечает, что в 2023 году Запад рассматривает два варианта развития событий. Первый — это ситуация, при которой Путин будет отстранен от власти, а у его наследников будут развязаны руки, чтобы закончить войну. Второй вариант — это поставки Украине любого оружия, которое потребуется Киеву, а также предоставление Украине права использовать его для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Частично уже делается, что видно по разбомбленным российским аэродромам в Энгельсе, Брянской области и др. «У меня есть ощущение, что Зеленский потихоньку получает дальнобойное оружие с радиусом действия до 300 километров и осторожно его применяет», - сказал эксперт. По словам Адамски, есть еще план патриарха мировой дипломатии Генри Киссинджера, предусматривающий лоббирование Соединенными Штатами идеи возвращения России к позициям до 22 февраля 2022 года, а также передачу контроля над Крымом и Донбассом международным наблюдателям, которые будут отвечать за проведение референдума. Но этот вариант не устроит как минимум 85 процентов украинцев, категорически не приемлющих любые компромиссы за счет украинских территорий.