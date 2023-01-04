США обвиняют Китай в «вакцинном национализме»

Власти США предлагали правительству Китая организовать поставки современных мРНК-вакцин, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, однако получили отказ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Собеседники агентства рассказали, что с учетом особой «политической чувствительности» вопроса поставки вакцин предлагалось наладить через посредников.

По данным Bloomberg, предложения о поставках вакцин делались высокопоставленными американскими дипломатами, в том числе во время декабрьского визита в Китай помощника госсекретаря США Дэниела Критенбринка и Лауры Розенбергер, курирующей вопросы отношений с Китаем в Совете национальной безопасности США. В последние недели американские власти, встревоженные увеличением числа заражений в Китае и появлением новых штаммов вируса, активизировали свои усилия, однако каждый раз получали отказ. Контакты продолжаются, однако китайские чиновники утверждают, что держат ситуацию под контролем и не нуждаются в помощи, рассказали собеседники агентства.