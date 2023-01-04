В США похвалили Турцию

США высоко оценивают усилия Турции по прекращению «варварской войны» в Украине, сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«На протяжении всего этого конфликта Турция пыталась использовать свои отношения с Украиной и Россией в дополнение к своему положению члена НАТО и хорошим отношениям с международным сообществом для продвижения перспектив мира», — сказал Прайс на ежедневном брифинге, отвечая на вопрос, на чьей стороне была Анкара.

«Турция была конструктивным игроком в попытках наладить диалог, конструктивную дипломатию», - сказал Прайс.

Комментарии американской стороны появились после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг призвал Путина объявить об одностороннем прекращении огня для продвижения мирных переговоров в Украине.

В телефонном разговоре с кремлевским лидером Эрдоган напомнил о «положительных результатах» переговоров по обмену пленными, усилиях по защите Запорожской АЭС и Черноморской зерновой инициативе.

Примечательно, что это первый случай, когда турецкий лидер призвал Кремль приостановить боевые действия без обязательства Украины сделать то же самое.

Прайс сказал: «Конечно, именно президент Путин должен будет прислушаться к призывам президента Эрдогана и многих других коллег по всему миру, чтобы положить конец бессмысленной войне».

Далее он добавил: «Никто больше украинцев не хочет, чтобы эта война закончилась, но факт в том, что Россия остается единственным препятствием на пути к миру, а президент Путин снова и снова демонстрирует, что у него нет подобных намерений».