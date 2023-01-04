Помилование «вагнеровцев» говорит о больших потерях отчет
Главарь частной военной компании (ВЧК) «Вагнер» Евгений Пригожин утверждал, что российские заключенные, которые добровольно присоединились к ЧВК, получили помилование, вероятно, в попытке увеличить свое влияние и политическую власть, усилить вербовку заключенных, говорится в отчете Института исследования войны (ISW).
«Группе «Вагнер», вероятно, необходимо пополнить свои силы после тяжелых потерь, в основном бывших заключенных, и Пригожин, вероятно, предал гласности предполагаемые помилования, чтобы усилить кампанию по вербовке группы «Вагнер» в российских тюрьмах. Пригожин также, вероятно, предал гласности помилование, чтобы успокоить, как сообщается, 80% военнослужащих группы «Вагнер», дислоцированных в Украине, которым было обещано какое-то законное вознаграждение за их участие в боевых действиях», - говорится в сводке.
Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил 22 декабря, что в настоящее время группа «Вагнер» разместила в Украине 50 тыс. боевиков, в том числе 40 тыс. заключенных, завербованных из российских тюрем.
Кирби сообщил, что за месяц в Украине погибло более 1 000 сотрудников группы «Вагнер», а российское оппозиционное издание The Insider сообщило 5 ноября, что за два месяца в Украине умерло 500 бывших заключенных, добровольно входивших в ВЧК «Вагнер».
В то же время, по данным ISW, мобилизованные российские военнослужащие, вероятно, по-прежнему составляют большую часть потерь российских военных в Украине.