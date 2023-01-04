В Шуше и Лачине ожидается снег

6 января погода в Шуше и Лачине будет в основном без осадков, ожидается туман. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит от 2 °С мороза до 3 °С тепла, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

7 января погода будет в основном без осадков, туман, однако ближе к ночи ожидается снег.

8 января ожидается снег, туман, слабый восточный ветер. Возможно образование гололеда на дорогах.