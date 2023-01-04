В известном научном журнале оценили работу специалиста Минздрава

Это инновационный шаг в области медицины. Так, с помощью новой системы оценки, даже без проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ), можно оценить поражение головного мозга у новорожденных с недостатком кислорода во время родов. Тем самым можно на ранней стадии определить поражение головного мозга у детей.

Статья о новой системе оценивания и принципах ее работы была опубликована во всемирно известном научном журнале Oxford Academic Journal of Tropical Pediatrics (https://academic.oup.com/tropej/article-abstract/68/6/fmac082/6749661?redirectedFrom=fulltext&login=false).

Новаторская система оценки позволит на ранней стадии выявлять у детей травмы головного мозга в странах с низким уровнем жизни, более тщательно отслеживать неврологическое развитие и развитие мозга у детей, а также проводить раннюю диагностику и лечение.