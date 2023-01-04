Токио будет продвигать санкции против России
Япония в статусе председателя G7 в 2023 году намерена усилить поддержку Украины и санкции против России, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Кабинета Министров Японии Хирокадзу Мацуно, сообщает Jiji Press.
«Мы будем более тесно сотрудничать с международным сообществом, чем когда-либо прежде, и решительно продвигать санкции против России и поддержку Украины», - заявил он.
Представитель японского Кабмина также назвал «хорошей идеей» просьбу украинской стороны о визите в Киев Фумио Кисиды. 9 января у премьер-министра начнется турне по Европе и Северной Америке, а 13 января он посетит США.
Ранее газета Nikkei сообщила, что Япония планирует пригласить на саммит G7 в Хиросиме президента Украины Владимира Зеленского. Мероприятие должно пройти с 19 по 21 мая 2023 года.