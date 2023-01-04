Синоптики прогнозируют мокрый снег в Баку

В субботу, 7 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако вечером возможны осадки, ближе к ночи с переходом в мокрый снег. Северо-западный ветер днем усилится, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове ночью составит 4-6 градусов тепла, днем 7-9 тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм рт.ст. до 769 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако во второй половине дня, начиная с северных и западных районов, прогнозируются осадки, местами мокрый снег. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха составит ночью от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 мороза.