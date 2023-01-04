В четверг Минобороны Беларуси заявило о том, что Москва и Минск продолжают наращивать региональную группировку, отметив, что это делается «исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства, исходя из складывающейся обстановки» у его границ.

«Как сообщалось ранее, в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации. Сегодня в Беларусь прибыл очередной эшелон с военной техникой, входящей в состав РГВ», - говорится в сообщении.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября 2022 года заявил о начале формирования РГВ, основу которой составят белорусские военнослужащие. По его словам, достигнутое в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным решение о задействовании группировки вызвано обострением ситуации на западных границах Союзного государства.

О прибытии в Беларусь первых эшелонов с российскими военнослужащими Минск сообщил в середине октября. Тогда в Минобороны Беларуси информировали о том, что общая численность российских военнослужащих в РГВ составит около 9 тыс. человек, на территорию республики планировалось перебросить около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов.

Путин по итогам состоявшихся 19 декабря в белорусской столице переговоров с Лукашенко заявил, что Москва и Минск продолжат практику совместных учений и других мероприятий боевой подготовки, в том числе в рамках РГВ.