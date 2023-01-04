Марокко поставило условие Израилю

Марокко потребовало от Израиля признать его суверенитет над спорной территорией Западной Сахары, прежде чем Рабат откроет посольство в Тель-Авиве, сообщает издание Axios со ссылкой на четырех действующих и бывших израильских чиновников, вовлеченных в этот вопрос.

Уже несколько десятилетий Марокко ведет спор с поддерживаемым Алжиром Фронтом ПОЛИСАРИО («Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро»), движением, стремящимся к созданию независимого государства в Западной Сахаре.

Марокко в течение многих лет поддерживало неофициальные связи с Израилем. Две страны установили дипотношения в 1990-х годах после заключения Израилем временных мирных соглашений с палестинцами, однако эти связи были приостановлены после начала второй интифады в 2000 году. В декабре 2020 года Марокко и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках сделки, заключенной при посредничестве США. В соответствии с соглашением Марокко заявило, что установит полные дипломатические отношения и возобновит официальные контакты с Израилем, откроет небо для пролетов израильских авиакомпаний, а также разрешит прямые рейсы в Израиль и из Израиля.