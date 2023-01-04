Анкара о восстановлении отношений с Дамаском

«Турция, поддержавшая в 2011 году выступления против президента Сирии Башара Асада, теперь готовится к тому, чтобы во всеуслышание заявить о его признании и начать работу по выстраиванию дипломатических, торговых связей, а также сотрудничества в сфере безопасности», - информирует агентство.

В руководстве Турции рассматривают возможность восстановления полноформатных отношений с Сирией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg, которое приводит слова неназванных собеседников.

«В качестве ответного шага президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы, чтобы Асад не позволил сирийским курдам сформировать на севере Сирии автономный регион, который сейчас находится под контролем курдских Сил самообороны. Это условие должно стать частью любого соглашения о мире», - отмечают собеседники Bloomberg.

При этом, продолжает агентство, Эрдоган не исключает возможности и личной встречи с президентом Сирии.

«Мы встретимся как руководители стран, но время зависит от того, как будет развиваться ситуация», - приводит Bloomberg его слова.

В декабре в России состоялись первые за 11 лет переговоры министров обороны Турции и Сирии.