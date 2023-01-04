В Баку готовятся судить армянского шпиона

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу 41-летнего Эмиля Мамедова, обвиняемого в шпионаже, сотрудничестве со спецслужбами Армении.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Сиявуша Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого. Выяснилось, что Мамедов родом из Губадлинского района, у него высшее образование, отец четверых детей, двое из них - несовершеннолетние. В настоящее время он проходит лечение в лечебном учреждении.

Рассмотрение дела назначено на 10 января.

Эмиль Мамедов был задержан в марте 2022 года Службой госбезопасности Азербайджана. В ходе проведенных расследований было установлено, что в обмен на материальный интерес Мамедов встречался с сотрудниками спецслужб Армении на территории третьей страны с целью оказания им помощи в выполнении поручений представителей иностранных спецслужб. Мамедов был привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана и арестован решением суда.