Суд средней ступени города Тайань на востоке Китая приговорил к смертной казни бывшего вице-председателя народного политического консультативного совета провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) Ли Вэньси за получение взяток на сумму 540 млн юаней (примерно $78 млн), сообщила газета «Жэньминь жибао».

По сведениям издания, приговор должен быть приведен в исполнение с отсрочкой на 2 года.

Одновременно государство конфискует все имущество обвиняемого.

В то же время, как уточняется в вердикте, после двухлетнего срока казнь планируется заменить на пожизненное заключение без права на дальнейшее смягчение наказания.