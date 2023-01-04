Представитель Минэкологии: 10-15 лет назад здания строили где попало
В последние годы при строительстве подавляющего числа зданий соблюдались требования законодательства по созданию зеленых насаждений, заявил начальник Государственной службы экологической безопасности Минэкологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.
По его словам, 10-15 лет назад ситуация была иной.
«В прошлом здания строили везде, где были пустые пространства. Не соблюдались даже требования минимального расстояния между двумя зданиями, не говоря уже о зеленых насаждениях. Но сейчас с этим уже ничего не поделаешь. По меньшей мере следует соблюдать требования (к постройке зданий) в будущем. Постараемся это обеспечить», - сказал он.